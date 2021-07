Infermieri, OSS e Professionisti Sanitari in pensione anticipata a causa dei danni da turni notturni. (Di lunedì 12 luglio 2021) Infermieri, OSS e Professionisti Sanitari necessitano di un pensionamento anticipato a causa dei danni causati dai turni di notte tra alterazioni metaboliche, disturbi del sonno, cancro e salute della donna. Una revisione normativa per permettere una pensione anticipata. E’ questo il traguardo per Infermieri, OSS e Professionisti Sanitari, sottoposti a turni notturni per anni e anni della propria vita. I dati emersi negli ultimi anni avvalorano questa ... Leggi su cityroma (Di lunedì 12 luglio 2021), OSS enecessitano di un pensionamento anticipato adeiti daidi notte tra alterazioni metaboliche, disturbi del sonno, cancro e salute della donna. Una revisione normativa per permettere una. E’ questo il traguardo per, OSS e, sottoposti anotper anni e anni della propria vita. I dati emersi negli ultimi anni avvalorano questa ...

Advertising

Giusepp53305703 : @Pontifex_it Bisogna aumentare gli stipendi a medici, infermieri e OSS. Sono indecorosi, per il lavoro che fanno. - dosumma : RT @Nurse24it: Il TAR #Veneto ha accolto la richiesta di sospensiva della delibera della giunta in merito alla formazione complementare per… - dosumma : RT @Nurse24it: Oltre 600 sanitari piemontesi tra #infermieri, #medici e #oss si sono rivolti al Tar citando tutte le Asl della regione #Pie… - mauriziogabrie4 : Pur rimanendo infermieri OSS OSA . Cristo vive e opera in loro ogni volta che imboccano chi non riesce ad assumere… - EmanueleCeci : RT @gils_s69: Sospesa dal Tar Veneto la delibera 16 marzo 2021, n. 305 (OSS) per eseguire atti propri dell’assistenza clinica del paziente… -