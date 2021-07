GdS – Inter, Bellerin incontra l’Arsenal: chiesta la cessione (Di lunedì 12 luglio 2021) Héctor Bellerin in uscita dall’Arsenal Salutato Hakimi, l’Inter continua nella ricerca di un sostituto. Tra i vari profili sondati e accostati al club nerazzurro c’è anche Héctor Bellerin attualmente all’Arsenal. Importanti aggiornamenti sul futuro dello spagnolo arrivano dalla Gazzetta dello Sport, secondo cui lo spagnolo avrebbe chiesto la cessione. “Hector Bellerin ha incontrato i Gunners per chiedere il trasferimento. La sua volontà è quella di lasciare il club per unirsi all’Inter. Si parla di cessione con ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 12 luglio 2021) Héctorin uscita dalSalutato Hakimi, l’continua nella ricerca di un sostituto. Tra i vari profili sondati e accostati al club nerazzurro c’è anche Héctorattualmente al. Importanti aggiornamenti sul futuro dello spagnolo arrivano dalla Gazzetta dello Sport, secondo cui lo spagnolo avrebbe chiesto la. “Hectorhato i Gunners per chiedere il trasferimento. La sua volontà è quella di lasciare il club per unirsi all’. Si parla dicon ...

