Fiorentina | pubalgia per Amrabat | la data dell’operazione e i tempi di recupero

(Di lunedì 12 luglio 2021) Lacontinua a perseguitare Sofyan, al quale non resta che operarsi. Il centrocampista dellasi sottoporrà ad un intervento in Francia nella giornata di domani, martedì 13 luglio. Ad operarlo sarà il celebre professore Gilles Reboul, che in passato aveva già assistito calciatori come Marco Verratti alle prese con questo problema. Ididel calciatore marocchino? All’incirca due o tre settimane.raggiungerà perciò i suoi compagni in ritiro con un pizzico di ritardo. SportFace.

... che da noi non ha mai sfondato (ha giocato in Serie A cone Lecce, in B con il Novara) ... ma lalo aveva frenato nella seconda parte di stagione e così non era arrivata la ...... causa, ha lavorato a parte. Ci sono quindi Cuomo e Marrone come candidati per una maglia. Davanti torna Ounas mentre in mediana tutto a posto per Messias, fuori due centrali '...La pubalgia continua a perseguitare Sofyan Amrabat, al quale non resta che operarsi. Il centrocampista della Fiorentina si sottoporrà ad un intervento in Francia nella giornata di domani, martedì 13 ...Infortunio Amrabat – Brutta notizia per Vincenzo Italiano che deve fare i conti con la prima defezione della sua nuova avventura in viola: Amrabat infatti si sottoporrà domani a un’operazione per ...