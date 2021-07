FIFA 22 | su PC niente HyperMotion né feature next-gen | ecco perché – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di lunedì 12 luglio 2021) La versione PC di22 non supporterà la nuova tecnologiae, in generale, sarà priva delle-gen: Electronic Arts ha spiegato..22 per PC non supporterà la nuova tecnologiae, in generale, sarà privo delle-gen presenti invece su PS5, Xbox Series XS e Google Stadia. Come rivelato nel comunicato ufficiale di22,consentirà di ottenere animazioni mai così realistiche, andando ad aggiungere grande spessore sia alla componente ...

... e con tanto di prezzo di listino maggiorato : 79,99 euro invece dei 69,99 che servono per aggiudicarsi FIFA 22 su PS4 o Xbox One. Per quanto riguarda l' Ultimate Edition , che come detto sarà ...La versione PC di FIFA 22 non supporterà la nuova tecnologia HyperMotion e, in generale, sarà priva delle feature next-gen: Electronic Arts ha spiegato perché.. FIFA 22 per PC non supporterà la ...FIFA 22 si prepara a scendere in campo anche quest'anno, ecco la nostra anteprima a riguardo dopo le informazioni rilasciate proprio ieri.