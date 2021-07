Europei, a Napoli rapine in scooter durante i festeggiamenti: donna in ospedale (Di lunedì 12 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Non solo festeggiamenti, la scorsa notte a Napoli, per la vittoria dell’Italia agli Europei ma anche rapine, diverse, soprattutto di scooter. I carabinieri stanno indagando su uno dei casi che si è verificato in corso Amedeo di Savoia. Vittime un marito e una donna che, minacciati con una pistola, sono stati costretti a consegnare a due persone, arrivate a bordo di un altro scooter, il loro Honda Sh. Non solo, i coniugi sono stati anche strattonati e fatti cadere a terra: alla donna, trasportata ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 12 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Non solo, la scorsa notte a, per la vittoria dell’Italia aglima anche, diverse, soprattutto di. I carabinieri stanno indagando su uno dei casi che si è verificato in corso Amedeo di Savoia. Vittime un marito e unache, minacciati con una pistola, sono stati costretti a consegnare a due persone, arrivate a bordo di un altro, il loro Honda Sh. Non solo, i coniugi sono stati anche strattonati e fatti cadere a terra: alla, trasportata ...

Advertising

anteprima24 : ** #Europei, a ##Napoli #Rapine in scooter durante i festeggiamenti: donna in ospedale ** - titty_napoli : RT @ADeLaurentiis: Grazie a Mancini, ai suoi collaboratori e a tutti i calciatori della rosa per la straordinaria vittoria agli Europei. No… - titty_napoli : RT @La7tv: #intanto Finale Europei, il 'dietro le quinte' dell'esultanza del Presidente Sergio Mattarella - VittorioPalumbo : RT @NapoliToday: #NotizieSSCNapoli Di Lorenzo, la foto con Insigne sui social: 'Fratm, siamo Campioni d'Europa' - titty_napoli : RT @SkySport: ?? 'Ma chi sei?? Giucas Casella sei?? ?? Donnarumma para il rigore a Sancho ?? Lo 'Zio' Bergomi già sapeva tutto ?? Gli HL ?? htt… -