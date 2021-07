Covid, Speranza: “Pandemia non è conclusa, varianti nuove insidie” (Di lunedì 12 luglio 2021) “Siamo in una fase diversa della Pandemia” di Covid, “ma la Pandemia non è conclusa. Le varianti sono le nuove insidie”. Lo ha sottolineato il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel suo intervento alla cerimonia di accreditamento internazionale Jci della Fondazione Policlinico Gemelli Irccs di Roma. Speranza ha comunicato che “abbiamo superato le 57 milioni di dosi” di vaccino anti Covid “somministrate”. L’accreditamento internazionale Jci della Fondazione Policlinico Gemelli Irccs di Roma “è un riconoscimento ... Leggi su italiasera (Di lunedì 12 luglio 2021) “Siamo in una fase diversa della” di, “ma lanon è. Lesono le”. Lo ha sottolineato il ministro della Salute, Roberto, nel suo intervento alla cerimonia di accreditamento internazionale Jci della Fondazione Policlinico Gemelli Irccs di Roma.ha comunicato che “abbiamo superato le 57 milioni di dosi” di vaccino anti“somministrate”. L’accreditamento internazionale Jci della Fondazione Policlinico Gemelli Irccs di Roma “è un riconoscimento ...

