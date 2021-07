Com’è cambiato il modo di acquistare degli italiani secondo Sceltone.com (Di lunedì 12 luglio 2021) Nell’ultimo anno e mezzo molte più persone hanno scelto di affidarsi agli acquisti online per prodotti di ogni genere dagli alimentari al vestiario, dai prodotti per la cura della persona a elettrodomestici o tecnologia, incrementando notevolmente il guadagno di tutti quei negozi online già esistenti o nati nell’ultimo periodo. La comodità dell’acquisto con un click ha fatto cambiare completamente rotta di pensiero anche ai più scettici che di online non ne volevano sapere niente fino a qualche tempo fa. acquistare su internet dà notevoli vantaggi, si può scegliere un articolo in tutta tranquillità sul divano di casa senza avere la pressione della commessa che segue nel ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 12 luglio 2021) Nell’ultimo anno e mezzo molte più persone hanno scelto di affidarsi agli acquisti online per prodotti di ogni genere dagli alimentari al vestiario, dai prodotti per la cura della persona a elettrodomestici o tecnologia, incrementando notevolmente il guadagno di tutti quei negozi online già esistenti o nati nell’ultimo periodo. La comodità dell’acquisto con un click ha fatto cambiare completamente rotta di pensiero anche ai più scettici che di online non ne volevano sapere niente fino a qualche tempo fa.su internet dà notevoli vantaggi, si può scegliere un articolo in tutta tranquillità sul divano di casa senza avere la pressione della commessa che segue nel ...

Advertising

mengonimarco : Raffaella Carrà ha cambiato e stravolto tutto, compreso le nostre vite. I nonni ci raccontavano di quell'ombelico c… - RobertoBurioni : I vaccini (tutti quelli autorizzati) funzionano benissimo contro la variante Delta. Vaccinatevi alla svelta perché… - SuperTennisTv : 'Rafa e Roger sono due leggende del nostro sport, la ragione per cui sono qui. Quando sono entrato in top10 ho pers… - Le_Nfl : L'anno in cui ha cambiato squadra per la prima volta, rimbalzando tra New Orleans e Denver, è stato anche l'ultimo… - MaterTenebraru1 : Fossero baggianate da Eva3000 non sarebbe un problema, ma se per queste baggianate hanno cambiato leggi e messo sot… -

Ultime Notizie dalla rete : Com’è cambiato Il caso Malika. Com'è cambiato il dono e come tornare alla trasparenza Vita