Chi è Jessica Mascheroni di Temptation Island 2021 (Di lunedì 12 luglio 2021) Jessica Mascheroni, la concorrente di Temptation Island 2021 nasce nel 1987 a Tradate. La sua età è dunque di 34 anni. Jessica attualmente lavora come receptionist. La Mascheroni da circa 7 anni è fidanzata con Alessandro Autera, tuttavia tra i due ci sono alcuni problemi. Dopo 5 anni di amore infatti due sono andati a convivere a Trezzano sul Naviglio, ma da allora le cose sono del tutto cambiate. Prima di scoprire di più sulla loro loro storia e sulla partecipazione della coppia a Temptation Island 2021, scopriamo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 12 luglio 2021), la concorrente dinasce nel 1987 a Tradate. La sua età è dunque di 34 anni.attualmente lavora come receptionist. Lada circa 7 anni è fidanzata con Alessandro Autera, tuttavia tra i due ci sono alcuni problemi. Dopo 5 anni di amore infatti due sono andati a convivere a Trezzano sul Naviglio, ma da allora le cose sono del tutto cambiate. Prima di scoprire di più sulla loro loro storia e sulla partecipazione della coppia a, scopriamo ...

