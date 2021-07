Caduta Libera: Nicolò Scalfi Parla Della Sua Vita Sentimentale! (Di lunedì 12 luglio 2021) Caduta Libera: dopo anni di silenzio torna a Parlare l’ex campione Nicolò Scalfi, che aggiorna il pubblico sulla sua Vita privata e non solo. Ecco che cosa ha detto… Nicolò Scalfi è stato uno dei campioni di Caduta Libera più amati in assoluto. Il giovane concorrente, battezzato Campioncino dagli spettatori e da Gerry Scotti, ha battuto ogni record rimanendo nella trasmissione per mesi e vincendo molto spesso. A distanza di due anni, Scalfi torna a Parlare in un’intervista e aggiorna i fan ... Leggi su gossipnews.tv (Di lunedì 12 luglio 2021): dopo anni di silenzio torna are l’ex campione, che aggiorna il pubblico sulla suaprivata e non solo. Ecco che cosa ha detto…è stato uno dei campioni dipiù amati in assoluto. Il giovane concorrente, battezzato Campioncino dagli spettatori e da Gerry Scotti, ha battuto ogni record rimanendo nella trasmissione per mesi e vincendo molto spesso. A distanza di due anni,torna are in un’intervista e aggiorna i fan ...

