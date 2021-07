All’Inter tutti i documenti su Eriksen: la decisione sul futuro spetta solo al giocatore (Di lunedì 12 luglio 2021) Il punto della situazione su Chistrian Eriksen Nei prossimi giorni Christian Eriksen tornerà a Milano dopo il grande spavento in seguito al malore subito nella partita della sua Danimarca contro la Finlandia. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi sottolinea come l’Inter abbia ricevuto tutta la documentazione medica sul numero 24 e che la decisione per il futuro spetta unicamente al giocatore. “Lo staff medico dell’Inter è da giorni in stretto contatto con i medici del Rigshospitalet, la struttura nella quale Eriksen è stato ricoverato: lo scambio di documentazione ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 12 luglio 2021) Il punto della situazione su ChistrianNei prossimi giorni Christiantornerà a Milano dopo il grande spavento in seguito al malore subito nella partita della sua Danimarca contro la Finlandia. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi sottolinea come l’Inter abbia ricevuto tutta la documentazione medica sul numero 24 e che laper ilunicamente al. “Lo staff medico dell’Inter è da giorni in stretto contatto con i medici del Rigshospitalet, la struttura nella qualeè stato ricoverato: lo scambio di documentazione ...

