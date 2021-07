Variante Delta, torna l'incubo delle zone arancioni (o rosse) (Di domenica 11 luglio 2021) Una donna di 90 anni è la prima vittima dell'ondata di Covid-19 in corso in Australia con un picco a Sydney, la più grande città del Paese, dove dilaga la Variante Delta. Certo, l'Australia è dall'altra parte del mondo, lontana. Ma quanto sta accadendo in Oceania è il segno che la pandemia non è affatto alle spalle. Anzi, i timori per una nuova ondata legata principalmente... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 11 luglio 2021) Una donna di 90 anni è la prima vittima dell'ondata di Covid-19 in corso in Australia con un picco a Sydney, la più grande città del Paese, dove dilaga la. Certo, l'Australia è dall'altra parte del mondo, lontana. Ma quanto sta accadendo in Oceania è il segno che la pandemia non è affatto alle spalle. Anzi, i timori per una nuova ondata legata principalmente... Segui su affaritaliani.it

Advertising

RobertoBurioni : La variante Delta non buca per nulla i vaccini. Ma infetta con grande facilità i non vaccinati. Da @EricTopol - repubblica : ?? Covid, vertice per fermare la variante Delta: zone bianche in bilico - Agenzia_Ansa : Aumentano le segnalazioni in Europa di variante delta, in particolare fra tifosi e turisti. Lo sottolinea una circo… - mludodc : RT @dlafangof: Variante Delta. Secondo voi quanto tempo ci vuole perchè diventi tutto rosso? (Diciamo fine settembre inizio ottobre?) http… - Sutilis : @25O319 Pensa agli italiani a Wembley, dove la variante delta ha fatto strage di fazzoletti di carta, che rientrano… -