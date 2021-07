Un grande Berrettini non basta: sconfitto a Wimbledon da Djokovic in quattro set (Di domenica 11 luglio 2021) La prima finale italiana a Londra è andata male: Matteo Berrettini non riesce a tingere il cielo d'azzurro sopra a Wimbledon nella finale sul green contro Novak Djokovic. Dopo un ottimo inizio nel ... Leggi su globalist (Di domenica 11 luglio 2021) La prima finale italiana a Londra è andata male: Matteonon riesce a tingere il cielo d'azzurro sopra anella finale sul green contro Novak. Dopo un ottimo inizio nel ...

Advertising

trash_italiano : Berrettini rimani un grande. Grazie. Partita bellissima. #Wimbledon ???? - WeAreTennisITA : INARRESTABILE DJOKOVIC ?? Novak non si ferma neanche di fronte a Berrettini: vince per 6-7 6-4 6-4 6-3, conquista il… - LauraPausini : Sei grande #Berrettini! Grazie per tutto l’onore che ci hai dato! #Wimbledon - Andrea_V_73 : @EleMaBo Matteo chi? Scherzo grande #Berrettini - amohadanani : RT @Gazzetta_it: #Djokovic non si nasconde: 'Ora il Grande Slam'. #Berrettini: 'Ci riproverò' #Wimbledon -