Ufficialmente nullafacente | era zeppo di cocaina | eroina e mazzette di soldi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ufficialmente nullafacente

MilanoToday.it

I militari della stazione di Novate Milanese, nelle scorse ore, hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un ecuadoriano di 42 anni,. Secondo quanto riportato dalle forze dell'ordine, gli uomini dell'Arma, mentre transitavano in via Bollate, hanno notato lo straniero che, alla vista della pattuglia, si è ...... se fosse unasarebbe emerso prima'. Anche la Lamborghini interviene: 'da quando ... Il compagno di Cecilia Rodriguez salva la Cannavò: èaperto il televoto tra Emanuela ...Il soggetto è stato quindi sottoposto a perquisizione, ed è stato trovato in possesso di ulteriori 24,8 grammi di cocaina e 1,2 grammi sostanza stupefacente tipo cocaina mista a eroina (speedball) e d ...