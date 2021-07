Torta vegan allo yogurt: 7 ingredienti per 7 vasetti (Di domenica 11 luglio 2021) Torta vegan allo yogurt è una vera delizia: delicata, morbida, ma facilissima da realizzare. Non vi servirà pesare gli ingredienti, vi basterà utilizzare un vasetto, sempre lo stesso, come dosatore. Senza burro e senza uova, è ideale per tutte quelle che hanno un occhio di riguardo per la dieta. Pochi ingredienti, tutti sani e genuini per un pieno di proteine e di energie facilmente metabolizzabil. Completamente priva di latticini, è perfetta per gli intolleranti al lattosio! Per una resa ancora più light, sostituite lo zucchero con il dolcificante. Porterete in tavola un dessert speciale, ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 11 luglio 2021)è una vera delizia: delicata, morbida, ma facilissima da realizzare. Non vi servirà pesare gli, vi basterà utilizzare un vasetto, sempre lo stesso, come dosatore. Senza burro e senza uova, è ideale per tutte quelle che hanno un occhio di riguardo per la dieta. Pochi, tutti sani e genuini per un pieno di proteine e di energie facilmente metabolizzabil. Completamente priva di latticini, è perfetta per gli intolleranti al lattosio! Per una resa ancora più light, sostituite lo zucchero con il dolcificante. Porterete in tavola un dessert speciale, ...

