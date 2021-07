“Saman è viva” | clamorosa ipotesi sulla 18enne scomparsa

(Di domenica 11 luglio 2021) Se l’attualmente più accreditata è quella per la qualesia stata uccisa dalla famiglia per il disonore procurato, spunta un’altra pista, quella del fidanzato:, a detta sua, sarebbe… Cresce l’attesa, e anche la speranza, attorno al caso diAbbas, laa Reggio Emilia nella notte fra il 30 aprile e il primo maggio. La giovane ragazza, fuggita di casa per rifugiarsi in una comunità dopo che la famiglia le aveva imposto un matrimonio combinato, era proprio nella sua abitazione che aveva fatto ritorno quella drammatica notte. Voleva ...

Danish, ritenuto l'autore del delitto, disse agli investigatori: mia nipote ha mentito ai genitori per avere i documenti, per me è in Belgio