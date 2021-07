Renzi: 'A Conte non conviene uscire dal governo Draghi, ecco perché...' (Di domenica 11 luglio 2021) I toni sono quelli della rottura e un Renzi forse ringalluzzito negli ultimi giorni dallo scontro con Fedez - Ferragni e dalla giravolta sul ddl Zan, grazie al quale tutti sono tornati a parlare di ... Leggi su globalist (Di domenica 11 luglio 2021) I toni sono quelli della rottura e unforse ringalluzzito negli ultimi giorni dallo scontro con Fedez - Ferragni e dalla giravolta sul ddl Zan, grazie al quale tutti sono tornati a parlare di ...

Advertising

ilriformista : L'ex premier e #Bonafede fregati da #Grillo e Di Maio (di @aldotorchiaro) #riformagiustizia #Conte #Draghi… - TeresaBellanova : Non a chiacchiere, concordo. Non è invocando il “Dio profitto” che Taranto si risanerà. Con Renzi e Gentiloni aveva… - matteorenzi : I rapporti tra Conte e Trump e la strana vicenda dei servizi segreti italiani. Un’anticipazione di #ControCorrente… - Global16938439 : RT @luciodigaetano: Si può avere qualsiasi opinione su @matteorenzi come leader di governo, ma non si può avere alcun dubbio sul suo prezio… - kokonews5 : Indelicato chiedere di tenere la schiena dritta a uno scoliotico. #DiMaio #GovernoDraghi #riformagiustizia… -