Quando riaprono palestre e piscine al chiuso? Novità a maggio e giugno sulle riaperture (Di domenica 11 luglio 2021) Quando riaprono le palestre e le piscine? La nuova data per le palestre fornita direttamente dalle fonti vicine al governo è quella dell’1 giugno per quelle al chiuso, mentre all’aperto è già possibile allenarsi in zona gialla e arancione. Per quanto riguarda le piscine all’aperto queste riapriranno il 15 maggio, mentre già dal 26 aprile sono consentiti anche in zona rossa gli sport all’aperto, ma non quelli da contatto. Le Novità saranno però confermate nelle prossime ore, visto che il quadro epidemiologico può in ... Leggi su sportface (Di domenica 11 luglio 2021)lee le? La nuova data per lefornita direttamente dalle fonti vicine al governo è quella dell’1per quelle al, mentre all’aperto è già possibile allenarsi in zona gialla e arancione. Per quanto riguarda leall’aperto queste riapriranno il 15, mentre già dal 26 aprile sono consentiti anche in zona rossa gli sport all’aperto, ma non quelli da contatto. Lesaranno però confermate nelle prossime ore, visto che il quadro epidemiologico può in ...

Advertising

swonsae : Tutte menzogne, si stanno preparando x settembre quando riaprono le scuole , non mandate i vostri figli a scuola ,… - riridavies : ma quando riaprono le discoteche che voglio tornare a ballare - angelodilena : Angelo Di Lena, prenotazione Cup : 'Segnalati disservizi, quando riaprono?' - toskafrelsi : @darkagechan sì vivo vicino a varese, per intenderci a 35 minuti a nord di milano, ho la svizzera ad un quarto d’or… - b4squiatscrown : RT @spaccamilcollo: se non la mettono in discoteca quando riaprono i club faccio un macello -