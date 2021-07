Omofobia: Mirabelli (Pd), ‘Ostellari ne se faccia una ragione, Ddl Zan è in aula’ (Di domenica 11 luglio 2021) Roma, 11 lug (Adnkronos) – “Ostellari se ne faccia una ragione. Il ddl Zan è già in aula e da martedì comincerà il suo iter. Abbiamo chiesto e ottenuto la calendarizzazione in aula esattamente per evitare che Ostellari continuasse, come sta facendo da 8 mesi a lavorare per affossarlo come peraltro le cronache dimostrano”. Lo dice il vice presidente dei senatori del Pd Franco Mirabelli. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 11 luglio 2021) Roma, 11 lug (Adnkronos) – “Ostellari se neuna. Il ddl Zan è già in aula e da martedì comincerà il suo iter. Abbiamo chiesto e ottenuto la calendarizzazione in aula esattamente per evitare che Ostellari continuasse, come sta facendo da 8 mesi a lavorare per affossarlo come peraltro le cronache dimostrano”. Lo dice il vice presidente dei senatori del Pd Franco. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

