Nel Sahel la vita dura poco e se c’è è fragile Solo i mandati presidenziali sono indefiniti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 luglio 2021) Ho scoperto la limitatezza in questo mese di luglio anni fa, nell’ospedale San Martino di Genova. Un mese esatto di degenza per un neoplasma nel cervello felicemente asportato. Trenta giorni immobili e il mondo, cielo compreso, in una stanza comune e qualche giorno nel reparto di rianimazione. A trent’anni la carne e l’anima hanno compreso che laè limitata nel tempo, nello spazio e nel movimento. L’onnipotenza degli anni operai, delle teologie di carta e delle speranze a buon mercato se n’è andata per sempre. L’ultimo giorno del mese, uscendo dal reparto di neurochirurgia ho visto le nubi e sentito l’aria al sapore di mare per la prima volta. I primi incerti passi ...