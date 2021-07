L’Italia campione d’Europa, il trionfo di Mancini (Di lunedì 12 luglio 2021) A novembre 2017, con L’Italia incapace di segnare una sola rete alla Svezia tra andata e ritorno dei playoff per i mondiali, il mondo sembrava ribaltato e non dalla parte giusta, anzi andava in una direzione che noi non conoscevamo e chi l’aveva vissuta prima ormai non poteva più raccontarla o era troppo vecchio per InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici Leggi su infobetting (Di lunedì 12 luglio 2021) A novembre 2017, conincapace di segnare una sola rete alla Svezia tra andata e ritorno dei playoff per i mondiali, il mondo sembrava ribaltato e non dalla parte giusta, anzi andava in una direzione che noi non conoscevamo e chi l’aveva vissuta prima ormai non poteva più raccontarla o era troppo vecchio per InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

Advertising

RaiCultura : ?? #AccaddeOggi L'#11luglio 1982 l'Italia di #Bearzot è campione del mondo di calcio. Un paese in festa, a cominciar… - repubblica : ?? L'Italia campione d'Europa!!! Inghilterra sconfitta a Wembley: dal dischetto sbagliano Belotti e Jorginho, ma Don… - pisto_gol : È stata una bella finale, e bisogna solo ringraziare Matteo Berrettini per aver portato l’Italia dove non era mai a… - portisavitilla : @DulceMaria amo l'italia sono italiano nel cuore se l'italiano ha 1 fan io sono quel fan campione e la sculacciata in questi inglesi ???? - dinohibas : RT @dailydrama2021: 11 Luglio 2021 L’Italia è campione d’Europa -