Jack ?maschio? e ?femmina? | basta con il sessismo dei cavi audioHDblog it

(Di domenica 11 luglio 2021) No aldeiaudio eusare termini come “” e “”. Serve una nomenclatura neutra e politicamente correttaRead More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Il primo documento messo a punto da PAMA prevede dei 'suggerimenti di nomenclatura audio professionale' in cui, ad esempio, 'spina / presa' potrebbero sostituire '/ femmina', mentre 'primario ...Al posto di "/femmina" si potrebbe parlare di "spina/presa", mentre altri due termini discussi come "master/slave" potrebbero diventare "primario/secondario". Le proposte sono aperte, le ...La PAMA ha deciso di adottare una nuova nomenclatura per i jack audio, eliminando la terminologia 'maschio e donna'.No al sessismo dei cavi audio e basta usare termini come 'maschio' e 'femmina'. Serve una nomenclatura neutra e politicamente corretta ...