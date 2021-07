Euro 2020, Italia-Inghilterra: la finale in diretta (Di domenica 11 luglio 2021) Italia e Inghilterra pronte per la finale di Euro 2020. Gli azzurri si presentano con la stessa formazione schierata contro la Spagna in semifinale. Emerson al posto dell’infortunato Spinazzola. A orchestrare la manovra, Verratti e Jorginho. Confermato Immobile al centro dell’attacco, dopo le voci relative all’ipotesi di un inserimento di un ‘falso nueve’ da parte di Mancini. L’Inghilterra sceglie il 3-5-2, con la coppia Sterling-Kane in avanti. Calcio d’inizio alle 21, ecco le formazioni titolari: Italia (4-3-3) – Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, ... Leggi su italiasera (Di domenica 11 luglio 2021)pronte per ladi. Gli azzurri si presentano con la stessa formazione schierata contro la Spagna in semi. Emerson al posto dell’infortunato Spinazzola. A orchestrare la manovra, Verratti e Jorginho. Confermato Immobile al centro dell’attacco, dopo le voci relative all’ipotesi di un inserimento di un ‘falso nueve’ da parte di Mancini. L’sceglie il 3-5-2, con la coppia Sterling-Kane in avanti. Calcio d’inizio alle 21, ecco le formazioni titolari:(4-3-3) – Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, ...

Advertising

SkySport : ???????????????????? Verso la finale di Euro 2020 ?? Sulle note di “Ma stasera” di @mengonimarco ? ITALIA-INGHILTERRA EURO 20… - SkySport : ?? 'Andiamo a cantare l'inno ancora a Wembley' ? ??? ITALIA ?? INGHILTERRA ?? EURO 2020 - LA FINALE ??? Domenica 11 lugl… - amnestyitalia : Se il Parlamento approverà il rinnovo, l’Italia non solo continuerà a finanziare e sostenere l’attività di intercet… - sportli26181512 : Italia-Inghilterra: le FOTO della finale di Euro 2020: Va in atto la finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra.… - positanonews : #Calcio #Sport #SportItaliaenelMondo Euro 2020, Italia-Inghilterra: la finale in diretta 11 luglio 2021 Mancini con… -