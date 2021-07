Djokovic trionfa a Wimbledon | Berrettini KO in 4 set

Advertising

Si ferma in finale la straordinaria corsa di Berrettini a Wimbledon: l'azzurro cede in rimonta al n°1 del mondo Novak, chein quattro set al Championships per la sesta volta in carriera. Per il serbo 20° Slam, raggiunti Federer e Nadal BERRETTINI -7 - 6, 4 - 6, 4 - 6, 3 - 4 LIVEIl 25enne romano, primo italiano nella storia a raggiungere la sfida decisiva per il titolo sui prestigiosi prati della capitale inglese, ha lottato per lunghi tratti alla pari con, giunto ...Segui su Ubitennis LIVE la storica finale di Wimbledon 2021 tra Matteo Berrettini e Novak Djokovic Le quote della finalissima Dove vederla: in chiaro su TV8 I tabelloni con i risultati aggiornati in t ...Una battaglia, quella della finale di Wimbledon tra Novak Djokovic e Matteo Berrettini. L’ha spuntata il serbo (quattro set: 6-7, 6-4, 6-4, 6-3) ma va l’onore delle armi al romano, che lo ha fatto ...