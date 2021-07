Berrettini-Djokovic 7-6 4-6 4-6 3-6: il serbo vince Wimbledon in quattro set (VIDEO HIGHLIGHTS (Di domenica 11 luglio 2021) Il match Berrettini-Djokovic, valido per la finale del Grande Slam Wimbledon 2021, si gioca domenica 11 luglio alle ore 15 sui campi del All England Lawn Tennis and Croquet Club. Il tennista italiano è il primo nella storia ad aver raggiunto l’atto conclusivo del torneo londinese. Berrettini ha sconfitto Pella, Van de Zandschulp, Bedene, Ivashka, Auger-Aliassime, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Dove vedere Djokovic-Berrettini, streaming gratis LIVE e diretta TV Roland Garros ... Leggi su webmagazine24 (Di domenica 11 luglio 2021) Il match, valido per la finale del Grande Slam2021, si gioca domenica 11 luglio alle ore 15 sui campi del All England Lawn Tennis and Croquet Club. Il tennista italiano è il primo nella storia ad aver raggiunto l’atto conclusivo del torneo londinese.ha sconfitto Pella, Van de Zandschulp, Bedene, Ivashka, Auger-Aliassime, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Dove vedere, streaming gratis LIVE e diretta TV Roland Garros ...

Advertising

Coninews : Grazie Matteo, ci hai fatto sognare! ?? A #Wimbledon, in una finale storica per il #tennis italiano, la vittoria va… - FBiasin : 'La finale di #Wimbledon tra #Berrettini e #Djokovic andrà in onda in diretta e in chiaro su #Tv8'. Bella mossa, bravi. - WeAreTennisITA : INARRESTABILE DJOKOVIC ?? Novak non si ferma neanche di fronte a Berrettini: vince per 6-7 6-4 6-4 6-3, conquista il… - giorginamuser : Alla fine ha vinto Djokovic, complimenti a lui perché è sempre un piacere guardarlo giocare e complimenti a Berrett… - narancial0vebot : RT @ggirlaalmighty: bravissimi sia berrettini che djokovic per carità, ma nessuno sarà mai come lui #BerrettiniDjokovic #Wimbledon https://… -