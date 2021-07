Balenciaga Haute Couture | un dialogo tra passato e futuro

(Di domenica 11 luglio 2021) Life&People.it Il grande ritorno nell’. Dopo 53 anni di silenzio,domina nuovamente le passerelle con la collezioneAutunno Inverno 2021-2022. “Sono passati 53 anni da quando Christobalha chiuso le porte di casa sua, soprattutto per la nascita del Ready-to-Wear, che ha messo in discussione la ragion d’essere del concetto di. Oltre mezzo secolo dopo, lo vedo come un mio obbligo creativo nei confronti dell’eredità unica del signordi riportare la ...

...ufficiale redatto dalla Fédération de laCouture et de la Mode come 'Guest Member'. Lo show integrale è inserito nella piattaforma della Fhcm accanto a quelli di Chanel , Dior epur ...C è l austerità dell abito da sposa di: la cinquantesima sfilatacouture è per mano di Demna Gvasalia che ha avuto l onere di ricucire presente e passato in una sfilata carica di ...Bella Hadid Cannes 2021: un abito nero a tubino realizzato da Schiapparelli, ma a renderlo davvero originale una maxi collana a forma di polmoni ...nel silenzio totale una sposa con il velo che le copre l’intera figura sfila tra i telefoni schierati sempre pronti a immortalare tutto e tra gli applausi dei fortunati presenti che hanno assisto al ...