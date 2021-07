Ultime Notizie Roma del 10-07-2021 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 10 luglio 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Fiorini emergenza covid in apertura e allarme tra i giovani in Italia diverse regioni sono coinvolti in un’operazione di tracciamento incasinati fa i ragazzi in vacanza in un villaggio a Manfredonia per quella Io anche adopo un evento in un locale all’aperto 30 i ragazzi positivi Cluster tra studenti a Malta bloccato i 70 ragazzi italiani Intanto sono 1390i positivi al test individuati nelle24 ore sono stati 1394 sono invece 25 le vittime in un giorno e la circolazione della variante Delta in aumento in Italia oltre al tracciamento dei casi al ...