Twitch: streamer aggredito da un gruppo di ubriachi durante una live IRL – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di sabato 10 luglio 2021) Uno streamer Twitch polacco è stato aggredito da un gruppo di ubriachi mentre era in una live IRL.. Lo streamer Twitch polacco mlodyo è stato aggredito da un gruppo di ubriachi durante una live IRL (in real life). Il nostro stava passeggiando per le strade di Varsavia di notte quando è successo il fattaccio. Il motivo dell’aggressione è stato proprio il fatto che fosse in live con il suo telefono. Fortunatamente è riuscito a scappare dai suoi aggressori e ... Leggi su helpmetech (Di sabato 10 luglio 2021) Unopolacco è statoda undimentre era in unaIRL.. Lopolacco mlodyo è statoda undiunaIRL (in real life). Il nostro stava passeggiando per le strade di Varsavia di notte quando è successo il fattaccio. Il motivo dell’aggressione è stato proprio il fatto che fosse incon il suo telefono. Fortunatamente è riuscito a scappare dai suoi aggressori e ...

Twitch: streamer aggredito da un gruppo di ubriachi durante una live IRL Multiplayer.it Twitch: streamer aggredito da un gruppo di ubriachi durante una live IRL Uno streamer Twitch polacco è stato aggredito da un gruppo di ubriachi mentre era in una live IRL.. Lo streamer Twitch polacco mlodyo è stato aggredito da un gruppo di ubriachi durante una live IRL ...

