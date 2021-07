Torino, primo colpo in attacco dell’era Juric (Di sabato 10 luglio 2021) Messias Torino, un matrimonio che s’ha da fare. Dopo varie settimane di trattative serrate, finalmente ci siamo. Il Crotone pare intenzionato ad accettare la proposta del Torino per il talento brasiliano che tanto bene ha fatto la scorsa stagione. Messias Torino, i dettagli della trattativa Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato di “Sportitalia” Alfredo Pedullà il Torino sta per chiudere il primo colpo in attacco. Ormai è quasi un mese che si accosta con insistenza Messias alla squadra granata, ma ora sembra che l’affare possa finalmente andare in ... Leggi su rompipallone (Di sabato 10 luglio 2021) Messias, un matrimonio che s’ha da fare. Dopo varie settimane di trattative serrate, finalmente ci siamo. Il Crotone pare intenzionato ad accettare la proposta delper il talento brasiliano che tanto bene ha fatto la scorsa stagione. Messias, i dettagli della trattativa Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato di “Sportitalia” Alfredo Pedullà ilsta per chiudere ilin. Ormai è quasi un mese che si accosta con insistenza Messias alla squadra granata, ma ora sembra che l’affare possa finalmente andare in ...

