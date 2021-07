Shapovalov lo fa soffrire per quasi 3 ore | ma Djokovic è illegale | Nole in finale a Wimbledon contro Berrettini

(Di sabato 10 luglio 2021) Foto di Neil Hall / Ansa Novakbatte Denisin 3 combattuti set e conquista l’accesso alladi: il campione serbo se la vedrà con MatteoEra il favorito della vigilia e si è confermato tale anche sul campo centrale, pur sudando per 2 ore e 47 minuti di gioco. Novakottiene l’accesso alladi, la settima in carriera, nella quale vanta un invidiabile score di 5 vittorie e una sola sconfittaAndy Murray nel 2013. Match piuttosto difficile per il serbo che si è ...

Doppio 7 - 5 nei due set successivi nei qualiva spesso vicino alla rimonta ma si arrende a 6 doppi falli e 1 sola palla break capitalizzata su 11. In finale Djokovic incontrerà Matteo ...... tra il canadesee lo spagnolo Bautista Agut , rispettivamente numero 12 e numero 10 al mondo. 'Shapo' ha inflitto una dura sconfitta ad un veterano come Murray, ma potrebbei ...Il tennista romano Matteo Berrettini batte Hurcakz in 4 set e diventa il primo italiano di sempre in finale nello Slam londinese ...Novak Djokovic batte Denis Shapovalov in 3 combattuti set e conquista l’accesso alla finale di Wimbledon: il campione serbo se la vedrà con Matteo Berrettini Era il favorito della vigilia e si è ...