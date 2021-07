Raffaella Carrà, la lettera d’addio di Gianni Morandi all’amica di una vita (Di sabato 10 luglio 2021) Raffaella Carrà è stata tante cose: una regina della televisione, un’artista all’avanguardia, una donna che è rimasta nel cuore di chi l’ha conosciuta, dei colleghi, degli amici e dei numerosissimi fan. E non stupisce – quindi – che siano stati in tanti, in questi giorni dopo la sua morte, a volerla omaggiare, ricordare e celebrare. Tra questi non poteva mancare Gianni Morandi che, attraverso i social, le ha dedicato una lunga e commovente lettera, in cui ha racchiuso tutto l’affetto e la stima per Raffaella Carrà, amica di una vita. Le parole sono state ... Leggi su dilei (Di sabato 10 luglio 2021)è stata tante cose: una regina della televisione, un’artista all’avanguardia, una donna che è rimasta nel cuore di chi l’ha conosciuta, dei colleghi, degli amici e dei numerosissimi fan. E non stupisce – quindi – che siano stati in tanti, in questi giorni dopo la sua morte, a volerla omaggiare, ricordare e celebrare. Tra questi non poteva mancareche, attraverso i social, le ha dedicato una lunga e commovente, in cui ha racchiuso tutto l’affetto e la stima per, amica di una. Le parole sono state ...

Advertising

_Techetechete : Stasera #techetechete si regala una puntata speciale di 90 minuti dedicata alle esibizioni che Raffaella Carrà amav… - guardian : Raffaella Carrà, Italian cultural institution and LGBT icon, laid to rest in Rome - chetempochefa : “Ciao. Un bacio grande e infinito.” - Il pensiero di @lucianinalittizzetto per Raffaella Carrà ?? #CiaoRaffaella - FilmNewsItaly : RT @FilmNewsItaly: Raffaella Carrà: una serie tv sulla sua vita? - zazoomblog : Raffaella Carra’: l’ultimo saluto a Padre Pio prima della sepoltura - #Raffaella #Carra’: #l’ultimo #saluto… -