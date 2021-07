Milly Carlucci e l’idea in onore di Raffaella Carrà: “Temo sia complicatissima” (Di sabato 10 luglio 2021) Milly Carlucci ha parlato dell’idea che si sta facendo largo in questi giorni in onore di Raffaella Carrà. Ecco le parole della conduttrice. Raffaella Carrà ci ha lasciati qualche giorno… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 10 luglio 2021)ha parlato delche si sta facendo largo in questi giorni indi. Ecco le parole della conduttrice.ci ha lasciati qualche giorno… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it.

Advertising

milly_carlucci : Sto guardando con emozione #carrambachesorpresa su @RaiUno , sarebbe bello intitolare l'Auditorium Rai del Foro It… - milly_carlucci : Sono Scioccata. Giornata triste e dolorosa. Un abbraccio pieno di affetto ai suoi cari e un immenso Grazie a Te Raf… - GiuBat6 : RT @fabiofabbretti: 'Il nostro è un lavoro fatto sulla comunicazione, non sui like. Sul rispetto del pubblico, non sulla fama facile fatta… - danilo71L : RT @fabiofabbretti: 'Il nostro è un lavoro fatto sulla comunicazione, non sui like. Sul rispetto del pubblico, non sulla fama facile fatta… - marco_devitis : @fabiofabbretti Ci meriteremmo un mondo con più Milly Carlucci e meno influencer dei social! -