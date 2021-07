Migranti, ancora uno sbarco a Lampedusa: hotspot in affanno (Di sabato 10 luglio 2021) ancora uno sbarco nella notte a Lampedusa. Un barchino con a bordo 30 tunisini, tra cui 2 donne, è stato intercettato da una motovedetta della Capitaneria di porto a circa 8 miglia a sud-ovest dell’isola. I Migranti sono stati trasbordati e l’imbarcazione lasciata alla deriva. Dopo un primo triage sanitario al molo Favaloro, sono stati condotti nell’hotspot di contrada Imbriacola, dove, nonostante i trasferimenti disposti dalla Prefettura, le presenze restano sopra quota 650. Ieri sulla più grande delle Pelagie con sedici sbarchi complessivi sono giunte 103 persone, tra cui 28 donne e 4 ... Leggi su italiasera (Di sabato 10 luglio 2021)unonella notte a. Un barchino con a bordo 30 tunisini, tra cui 2 donne, è stato intercettato da una motovedetta della Capitaneria di porto a circa 8 miglia a sud-ovest dell’isola. Isono stati trasbordati e l’imbarcazione lasciata alla deriva. Dopo un primo triage sanitario al molo Favaloro, sono stati condotti nell’di contrada Imbriacola, dove, nonostante i trasferimenti disposti dalla Prefettura, le presenze restano sopra quota 650. Ieri sulla più grande delle Pelagie con sedici sbarchi complessivi sono giunte 103 persone, tra cui 28 donne e 4 ...

