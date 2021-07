(Di sabato 10 luglio 2021)sono andati in quel di Piacenza per incontrare l’adoratadell’influencer italo persiana che ha voluto documentare lanza tra i due con un dolcissimo video condiviso sui social.ladi“Mimolto. Io vi auguro tutto il bene del mondo, tanta felicità... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Antoman56920192 : RT @seadatrash: Il fatto che lui sia imbarazzato fa così tanto amore: prima Fariba,poi papà Mario ed ora nonna Giuli. Sta entrando e costru… - Elis4044 : RT @blogtivvu: La nonna di Giulia Salemi conosce Pierpaolo Pretelli e la sua reazione commuove: “Mi piaci molto!” - Shevina851 : RT @blogtivvu: La nonna di Giulia Salemi conosce Pierpaolo Pretelli e la sua reazione commuove: “Mi piaci molto!” - Rinocb9 : RT @P89Claudia: Che dolcezza Nonna Giuly...carezze VERE che valgono più di mille parole.. adesso capisco da chi ha preso Giulia..al gf mi a… - Stefycr7 : RT @tatamiry: Pierpaolo ha conquistato tutta la famiglia di Giulia. Faribona, papà Mario, nonna Giuly, nessun escluso. E sapete perché? Per… -

Ultime Notizie dalla rete : nonna Giulia

Blog Tivvù

Io vi auguro tutto il bene del mondo, tanta felicità veramente!" , queste le parole dinel video condiviso su Instagram dalla nipote mentre Pierpaolo Pretelli ( seduto accanto) la ..., mi racconti una tipica giornata di lavoro? "Ogni sera mi arrivano i copioni con quello che ... sono scaramantica per colpa di mia: non posso dire niente!". Parlami della... "Ho ...La nonna di Giulia Salemi fa la conoscena di Pierpaolo Pretelli: “Mi piaci molto!”, arriva la “benedizione” per la coppia.Ripetersi non è facilissimo per Fabio Rovazzi, autore di successi come “Andiamo a comandare”, “Senza pensieri” e “Volare” e attualmente in radio con “La mia felicità” canzone in cui collabora Eros Ra ...