La Lega "arricchirà" in Parlamento la riforma sulla giustizia, dice Salvini (Di sabato 10 luglio 2021) AGI - "La Lega lavorerà in Parlamento per arricchire il testo di Marta Cartabia, gli italiani vogliono riforme, certezza della piena, colpevoli in galera. Abbiamo già raccolto centinaia di migliaia di firme che sono una rivoluzione pacifica e democratica e dopo 30 anni di attesa in Parlamento finalmente possiamo dare un sostegno a Draghi e Cartabia e se qualcuno vorrà azzoppare la riforma e rallentarla ci saranno i referendum ad accelerarla". E' quanto assicura Matteo Salvini. Impegnato a fare campagna referendaria in Toscana, il segretario della Lega, incontra i sindacati delle acciaierie ... Leggi su agi (Di sabato 10 luglio 2021) AGI - "Lalavorerà inper arricchire il testo di Marta Cartabia, gli italiani vogliono riforme, certezza della piena, colpevoli in galera. Abbiamo già raccolto centinaia di migliaia di firme che sono una rivoluzione pacifica e democratica e dopo 30 anni di attesa infinalmente possiamo dare un sostegno a Draghi e Cartabia e se qualcuno vorrà azzoppare lae rallentarla ci saranno i referendum ad accelerarla". E' quanto assicura Matteo. Impegnato a fare campagna referendaria in Toscana, il segretario della, incontra i sindacati delle acciaierie ...

