Italia - Inghiterra, maxischermi in piazza vietati da Milano a Palermo: la variante Delta fa paura (Di sabato 10 luglio 2021) La voglia di tifare Italia è tanta, la paura della variante Delta di più. Se non basta lo stopdei sindaci, arrivano a dare man forte i prefetti che da Nord a Sud Italia vietano i maxischermi in piazza ... Leggi su leggo (Di sabato 10 luglio 2021) La voglia di tifareè tanta, ladelladi più. Se non basta lo stopdei sindaci, arrivano a dare man forte i prefetti che da Nord a Sudvietano iin...

Advertising

youresogoldvn : sia inghiterra che danimarca sono squadre molto forti, sicuramente daranno del filo da torcere all'italia - elixhazza : RT @UNFVCKW1T4BLE: lo dico? lo dico nonostante voglia in finale inghiterra-italia tifo per la danimarca perche sarebbe più facile da batter… - 28lou_harold : RT @UNFVCKW1T4BLE: lo dico? lo dico nonostante voglia in finale inghiterra-italia tifo per la danimarca perche sarebbe più facile da batter… - UNFVCKW1T4BLE : lo dico? lo dico nonostante voglia in finale inghiterra-italia tifo per la danimarca perche sarebbe più facile da battere. - DanielsH796 : RT @AscioneMauri: Italia inghiterra la finale.... -