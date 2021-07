G20 | Gentiloni | ‘accordo accolto da applauso liberatorio’**

(Di sabato 10 luglio 2021) Venezia, 10 lug. -(Adnkronos) – Il G20 di Venezia ha r“un grande risultato: non ho visto frequentemente una sessione del genere chiudersi con unliberatorio e questo da’ l’idea che anche fra i partecipanti ci fosse la sensazione di trovarsi in un momento particolarmente importante”. Lo ha rivelato il commissario europeo agli Affari Economici Paolo, commentando con la stampa l’atmosfera al termine del vertice che si è svolto nella città lagunare. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Così il commissario europeo all'Economia, Paolo, parlando con i giornalisti al termine della conferenza stampa conclusiva delFinanze all'Arsenale di Venezia. "Personalmente ritengo che ...Venezia, 10 lug 19:01 - Il "Patto di Venezia" rappresenta un cambio delle regole globali della tassazione che lascerà il segno: i giganti non possono più scegliere...Dai ministri delle Finanze il via libera ad "un'architettura fiscale più stabile ed equa". E si fa strada l'ipotesi, sostenuta dalla Francia, di aumentare le aliquote per i ricavi delle multinazionali ...