Ex dell’Isola dei Famosi “tuona” contro Francesco Chiofalo dopo un bacio: “Bugiardo, scorretto e inaffidabile!” (Di sabato 10 luglio 2021) Una coppia scoppiata ancora prima di formarsi: Emanuela Tittocchia, ex naufraga dell’Isola dei Famosi, scrive tra le pagine di DiPiù una lettera di fuoco a Francesco Chiofalo, il “Lenticchio” di Temptation Island. Ex dell’Isola dei Famosi “tuona” contro Francesco Chiofalo dopo un bacio Emanuela scrive a Chiofalo perché nelle settimane scorse tra loro c’è stato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 10 luglio 2021) Una coppia scoppiata ancora prima di formarsi: Emanuela Tittocchia, ex naufragadei, scrive tra le pagine di DiPiù una lettera di fuoco a, il “Lenticchio” di Temptation Island. ExdeiunEmanuela scrive aperché nelle settimane scorse tra loro c’è stato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Ex concorrente dell’Isola dei Famosi “tuona” contro Francesco Chiofalo dopo un bacio: “Bugiardo, scorretto e inaffi… - giglionews : Poste Italiane rassicura i gigliesi sulla regolarità dei servizi postali In riferimento alla lettera “Aumentano i… - giglionews : Poste Italiane rassicura i gigliesi sulla regolarità dei servizi postali In riferimento alla lettera “Aumentano i… - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: I #sommozzatori del comando dei #vdf di #LaSpezia hanno soccorso una #capretta di pochi giorni di vita ritrovata ferita n… - BabboleoNews : I #sommozzatori del comando dei #vdf di #LaSpezia hanno soccorso una #capretta di pochi giorni di vita ritrovata fe… -

Ultime Notizie dalla rete : dell’Isola dei Isola dei Famosi: viaggio di ritorno da incubo per i concorrenti Corriere dello Sport.it