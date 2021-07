Esclusiva: Lucca, il Sassuolo resta in pole. Il Bologna insegue (Di sabato 10 luglio 2021) Lorenzo Lucca andrà in ritiro con il Palermo, ma il suo futuro sarà lontano dal club rosanero. L’attaccante classe 2000 è stato protagonista di una grande stagione prima dell’infortunio che lo ha tolto di scena. Ma le sue qualità sono fuori discussione, vi avevamo parlato del Sassuolo in pole e confermiamo. Ci sono un altro paio di club di Serie A, Bologna in testa, all’inseguimento, molto presto entreremo nel vivo. FOTO: Sito Palermo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 10 luglio 2021) Lorenzoandrà in ritiro con il Palermo, ma il suo futuro sarà lontano dal club rosanero. L’attaccante classe 2000 è stato protagonista di una grande stagione prima dell’infortunio che lo ha tolto di scena. Ma le sue qualità sono fuori discussione, vi avevamo parlato deline confermiamo. Ci sono un altro paio di club di Serie A,in testa, all’inseguimento, molto presto entreremo nel vivo. FOTO: Sito Palermo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

