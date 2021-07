Chiellini | “Kane è incredibile | sono uno dei suoi più grandi estimatori Chiedete a Paratici”

(Di sabato 10 luglio 2021) L’Italia si prepara alla finale di domani contro l’Inghilterra. Alla vigilia della partita in conferenza stampa per l’Italia è intervenuto il capitano Giorgioche si è soffermato su. Di lui ricordo un’amichevole a Torino con l’Inghilterra, mi ha subito impressionato. Ha tante qualità: è fisico, tecnico, sa fare assist, sa tirare bene da fuori, sa tirare punizioni. Mi ha colpito tanto, ci ho giocato contro al Tottenham, l’ho visto, èun suo grande estimatore, potete chiederlo aper conferma, quante volte ne abbiamo parlato in questi anni. Io ho avrò la fortuna di ...

Sfida con Bonucci -Per riuscirci,e compagni dovranno avere la meglio anche di una delle coppie di difesa migliori del torneo come quella composta da Leonardo Bonucci e Giorgio ...... che può ancora raggiungerlo, a quota quattro gol segnati in quest'Europeo, c'è Harry, e ci ... Cristiano ha bisogno che nella finale di Wembley Bonucci etengano a bada l'attacco inglese."Domani si dovrà osare, andare, essere lucidi per avere la situazione sotto controllo: serviranno cuore caldo e testa fredda" ...Il capitano dell’Italia, Giorgio Chiellini, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Euro 2020 contro l’Inghilterra. Tanti i temi toccati, con un accenno alla sfida contro Harry ...