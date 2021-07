Breath of the Wild: hacker arrestato perché vendeva salvataggi contraffatti – Notizia – Wii UVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di sabato 10 luglio 2021) In Giappone, un hacker è stato arrestato perché vendeva salvataggi contraffatti di The Legend of Zelda: Breath of the Wild.. Un hacker cinese residente in Giappone, tal Ichimin Sho, è stato arrestato per aver venduto dei salvataggi contraffatti di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, una delle esclusive di maggior pregio di Nintendo Switch. La vendita di quelli che Sho chiamava nella sua inserzione i “salvataggi definitivi” per il ... Leggi su helpmetech (Di sabato 10 luglio 2021) In Giappone, unè statodi The Legend of Zelda:of the.. Uncinese residente in Giappone, tal Ichimin Sho, è statoper aver venduto deidi The Legend of Zelda:of the, una delle esclusive di maggior pregio di Nintendo Switch. La vendita di quelli che Sho chiamava nella sua inserzione i “definitivi” per il ...

Advertising

infoitscienza : Zelda Breath of the Wild: hacker arrestato, vendeva salvataggi modificati - infoitscienza : Zelda Breath of the Wild 2, le isole fluttuanti aprono a nuovi easter egg - infoitscienza : Breath of the Wild: hacker arrestato perché vendeva salvataggi contraffatti - spaziogames : Il mondo del cielo sarà ricco di novità #BreathoftheWild2 #nintendoswitch - Multiplayerit : Zelda Breath of the Wild: hacker arrestato, vendeva salvataggi modificati -