Zoo e Mann insieme per la mostra “Gladiatori” | un percorso alla scoperta di alimentazione e vita delle antiche fiere

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 9 luglio 2021) Dal Salone della Meridiana del Museo Archeologico Nazionale al Giardino Zoologico per trasmettere a ragazzi ed adulti il legame tra gli animali del presente e del passato. E’ nata così la partnership tra ile lo Zoo di Napoli: in occasione della”, visitabile fino al 6 gennaio 2022 al Museo, ecco un racconto sviluppato per immagini e parole, da vivere negli spazi del Giardino Zoologico partenopeo e nelle sale dell’Archeologico. Grazie ad undedicato ed a grafiche identificative di approfondimento, sarà possibile seguire un itinerario tra arte e natura, con un fil rouge tra la ...