WitcherCon, come e dove seguire l’evento virtuale dedicato ai fan di The Witcher (Di venerdì 9 luglio 2021) WitcherCon è il primo evento virtuale a livello globale di Netflix e Projekt Red completamente dedicato ai fan dell’universo The Witcher. l’evento si suddividerà in due sessioni, entrambe sulle due principali piattaforme di streaming: Twitch e YouTube. WitcherCon, il programma Il programma includerà una serie di panel interattivi, con al suo interno sorprese esclusive della serie ma anche del prossimo film anime. l’evento sarà condotto da Julia Hardy nota presentatrice televisiva britannica famosa per i suoi interessi nei giochi, nella ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 9 luglio 2021)è il primo eventoa livello globale di Netflix e Projekt Red completamenteai fan dell’universo Thesi suddividerà in due sessioni, entrambe sulle due principali piattaforme di streaming: Twitch e YouTube., il programma Il programma includerà una serie di panel interattivi, con al suo interno sorprese esclusive della serie ma anche del prossimo film anime.sarà condotto da Julia Hardy nota presentatrice televisiva britannica famosa per i suoi interessi nei giochi, nella ...

zazoomblog : WitcherCon come e dove seguire l’evento virtuale dedicato ai fan di The Witcher - #WitcherCon #seguire #l’evento - tuttopuntotv : WitcherCon, come e dove seguire l’evento virtuale dedicato ai fan di The Witcher #Netflix #WitcherCon #Twitch… -