Wimbledon, Berrettini da record: primo italiano di sempre in finale (Di venerdì 9 luglio 2021) Londram 9 lug – Matteo Berrettini ha battuto il polacco Hubert Hurkacz oggi e vola verso la finale di Wimbledon di domenica: è il primo italiano di sempre a raggiungere questo risultato. Berrettini batte Hurkacz in 4 set Matteo Berrettini, 25 anni, romano, ha battuto il polacco Hubert Hurkacz in 4 set 6-3 6-0 6-7 6-4. Ora il tennista attende di sapere chi sarà il suo rivale in finale Wimbledon, ma molto probabilmente il nome atteso è quello di Novak Djokovic. Dunque domenica l’Italia non avrà il fiato sospeso solo per la ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 9 luglio 2021) Londram 9 lug – Matteoha battuto il polacco Hubert Hurkacz oggi e vola verso ladidi domenica: è ildia raggiungere questo risultato.batte Hurkacz in 4 set Matteo, 25 anni, romano, ha battuto il polacco Hubert Hurkacz in 4 set 6-3 6-0 6-7 6-4. Ora il tennista attende di sapere chi sarà il suo rivale in, ma molto probabilmente il nome atteso è quello di Novak Djokovic. Dunque domenica l’Italia non avrà il fiato sospeso solo per la ...

