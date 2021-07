Wimbledon 2021, Pietrangeli: “Tra vittoria azzurri di Mancini e Berrettini scelgo diecimila volte Matteo” (Di venerdì 9 luglio 2021) “E’ una bellissima pagina dello sport italiano. Di Virna Lisa si diceva che con quella bocca poteva dire quello che voleva. Ecco, Berrettini con quel servizio può fare quello che vuole. Tra un po’ gli dovranno rinnovare il porto d’armi, perchè quello non è un servizio, è un cannone”. L’ex tennista Nicola Pietrangeli commenta così l’impresa di Matteo Berrettini, che ha conquistato la finale di Wimbledon 2021 dopo aver sconfitto Hurkacz in quattro set. “Ci dobbiamo credere basta che non ci sia l’emozione della finale di Wimbledon. E nessuno può dargli suggerimenti, neanche ... Leggi su sportface (Di venerdì 9 luglio 2021) “E’ una bellissima pagina dello sport italiano. Di Virna Lisa si diceva che con quella bocca poteva dire quello che voleva. Ecco,con quel servizio può fare quello che vuole. Tra un po’ gli dovranno rinnovare il porto d’armi, perchè quello non è un servizio, è un cannone”. L’ex tennista Nicolacommenta così l’impresa di, che ha conquistato la finale didopo aver sconfitto Hurkacz in quattro set. “Ci dobbiamo credere basta che non ci sia l’emozione della finale di. E nessuno può dargli suggerimenti, neanche ...

