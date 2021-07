WhatsApp | svelata l’opzione per scegliere la qualità delle immagini inviateHDblog it

(Di venerdì 9 luglio 2021) È stata avvistata nella versione beta per AndroidRead More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

HDblog : WhatsApp, svelata l'opzione per scegliere la qualità delle immagini inviate -

Ultime Notizie dalla rete : WhatsApp svelata

HDblog

Le indiscrezioni infine sostengono che saràanche la nuova versione delle cuffiette di ... Tweet ShareMoreTweet ShareMoreTante novità per WhatsApp: non passa giorno senza che ne venga anticipata una, piccola o grande che sia. Notizie che suscitano aspettative e un po' di delusione perché non sempre le anticipazioni forn ...Da qualche giorno, Matteo Renzi e Chiara Ferragni si sono messi al centro di un feroce dibattito a distanza. Prima via social e poi in televisione a Stasera Italia News, l’ex premier e ...