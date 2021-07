USA | scorte ingrosso maggio +1 | 3% m m | vendite +0 | 8% m m

(Di venerdì 9 luglio 2021) (Teleborsa) – Si confermano in crescita ledi magazzino negli Stati Uniti, così come le. Nel mese di, secondo quanto comunicato dal Bureau of Census statunitense, si è registrato un incremento delledell’1,3% a 709,8 miliardi di dollari dopo il +1,1% precedente. Su base annua si registra un aumento dell’8,2%. Nello stesso periodo lesono salite dello 0,8% su base mensile a 576,5 miliardi di dollari, dopo il +1,1% precedente. Su anno si è registrato un incremento del 36,8%. La ratiosi attesta all’1,23 dall’1,56 di un ...

