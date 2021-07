Tutti gli affari (con i soldi del Papa) del raider Raffaele Mincione: dalle scalate bancarie all'accordo con Conad (Di venerdì 9 luglio 2021) Secondo i documenti, il finanziere ora accusato di peculato e truffa era diventato il "dominus delle finanze della segreteria di Stato vaticana". Oltre 200 milioni della Santa Sede investiti in società quotate in Borsa e altre iniziative, molto spesso per favorire sé stesso Leggi su espresso.repubblica (Di venerdì 9 luglio 2021) Secondo i documenti, il finanziere ora accusato di peculato e truffa era diventato il "dominus delle finanze della segreteria di Stato vaticana". Oltre 200 milioni della Santa Sede investiti in società quotate in Borsa e altre iniziative, molto spesso per favorire sé stesso

Advertising

ale_dibattista : Mi ero ripromesso di non scrivere più nulla su Berlusconi. Ma dato che in molti nell'attuale Parlamento stanno pens… - FBiasin : #Mourinho: “Calcio italiano in calo? L'#Italia è finalista a #Euro2020 e per la maggior parte tutti giocano in… - gennaromigliore : Quanto scritto da Geremia Gaudino nei confronti del giornalista e amico @SteAlbamonte è inaccettabile, ingiustifica… - torretta72 : Onore agli agenti…….ma lo stato dov’è….. è impegnato ad approvare il ddl Zan è si perché tutti questi poveracci gay… - Irene_p2001 : RT @MadameA02: Appena sbarcati su Twitter e già chiedono di essere seguiti per aumentare i follower. Dovete fare la gavetta come tutti gli… -