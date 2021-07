Tokyo2020 basket | Giulia Rulli | “Devi osare e credere nei tuoi sogni”

(Di venerdì 9 luglio 2021) Manca davvero poco alla cerimonia inaugurale che darà il via alle Olimpiadi di Tokyo 2020, spostate di un anno a causa della pandemia. Protagoniste della massima competizione sportiva internazionale saranno anche le ragazze della Nazionale di3×3: abbiamo intervistato, in esclusiva, la cestita, che ci ha raccontato le sue sensazioni prima del grande evento. Ancora qualche settimana e poi le Olimpiadi di Tokyo 2020, con Articolo completo: dal blog SoloDonna

Ultime Notizie dalla rete : #Tokyo2020 basket

... strappato il pass perVERSO TOKYO 2020 Pre olimpico, Italbasket in finale contro la ... Che fa dire a Umberto Gandini , presidente di Legache 'lavoreremo insieme ai club di serie A ...L'Italbasket stacca il pass per i giochi olimpici di Tokyo. Nella finale del torneo preolimpico di Belgrado gli azzurri hanno battuto i padroni di casa della Serbia con il punteggio di 102 a 95. I ...Il pacchetto partenti è molto qualitativo e il livello nelle ultime due stagioni si è alzato in maniera incredibile ...Il programma delle gara dell’Italia all’Olimpiade di Tokyo 2020 nel basket 3×3. Il tricolore sarà presente con le azzurre che dopo ottimi anni, si presentano ai giochi con v ...