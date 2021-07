Sara e Hanan abbandonate nel campo agonizzanti. “Le hanno lasciate morire per evitare l’espulsione” (Di venerdì 9 luglio 2021) “Le hanno lasciate morire per evitare l’espulsione”. Ecco perché nessuno ha chiamato i soccorsi per Sara El Jaafari e Hanan Nekhla all’alba di venerdì scorso nei campi di Locate Triulzi, nel milanese, quando un macchinario agricolo le ha travolte e uccise.Non c’erano solo due uomini con le ragazze nordafricane. In tutto, erano in sette sdraiati tra le piante. Tutti immigrati. Due di loro pregiudicati con il foglio di via già pronto. La testimonianza di una venditrice ambulante della zona è stata decisiva per identificarli tutti. La ricostruzione del Corriere della Sera è ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 9 luglio 2021) “Leper”. Ecco perché nessuno ha chiamato i soccorsi perEl Jaafari eNekhla all’alba di venerdì scorso nei campi di Locate Triulzi, nel milanese, quando un macchinario agricolo le ha travolte e uccise.Non c’erano solo due uomini con le ragazze nordafricane. In tutto, erano in sette sdraiati tra le piante. Tutti immigrati. Due di loro pregiudicati con il foglio di via già pronto. La testimonianza di una venditrice ambulante della zona è stata decisiva per identificarli tutti. La ricostruzione del Corriere della Sera è ...

