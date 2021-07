Roberto Mancini | “Complimenti a Berrettini Domani col cuore a Wimbledon e Wembley”

(Di venerdì 9 luglio 2021) Domenica 11 luglio si preannuncia davvero memorabile per lo sport italiano. La nostra Nazionale di calcio affronterà l’Inghilterra nella Finale degli Europei allo Stadio Wembledy di Londra, Matteogiocherà la Finale di(lo Slam più prestigioso dell’universo tennistico). Il romano scenderà in campo sull’erba londinese alle ore 15.00, gli azzurri andranno a caccia del titolo a partire dalle ore 21.00. Il Bel Paese sarà il centro dell’universo sportivo, con l’obiettivo di giganteggiare nella capitale britannica: mai un nostro portacolori si è spinto fino all’atto conclusivo a, il trionfo agli Europei di calcio ...

Il successo degli uomini diha rappresentato il record di 15 vittorie consecutive tra partite della fase finale di EURO e qualificazioni. 06/07: Italia - Spagna (semifinale) Grande ...Di certo non un vantaggio pere i suoi ragazzi, costretti a scendere in campo davanti a circa 50mila ruggenti tifosi inglesi, a fronte di soli 15mila italiani (di cui 1000 provenienti ...Ospiti: Massimo Ranieri e Roberto Mancini. A partire da oggi, venerdì 9 luglio, Rai 1 ripropone le quattro puntate della prima edizione di “Top Dieci”, condotto da Carlo Conti. L’appuntamento di ...Una domenica di sport da non perdere quella del prossimo 11 luglio. In poco meno di 24 ore, una giornata storica su Sky, con tre sfide di prestigio assoluto. L'Italia sarà protagonista ...